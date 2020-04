Un grande de Brasil reveló que va por el fichaje de Edinson Cavani

El futuro de Cavani podría estar en Sudamérica, pero no en Boca Juniors como se ha especulado las últimas semanas

Por: Erick Medina 14 de Abril 2020 · 08:45 hs

Una de las grandes incógnitas que rodea el próximo mercado de verano es dónde jugará Edinson Cavani, quien termina contrato en el PSG y que ahora es pretendido por un club histórico en Brasil.

Fernando Diniz, director técnico del Sao Paulo, reveló que existen serias posibilidades de que el uruguayo recale en el Brasileirao: "Cavani no se trata de un fichaje utópico para nosotros. Los clubes brasileños ya han cumplido las condiciones para atraer a grandes jugadores a nuestro campeonato".

"Esta posibilidad existe. No sé si São Paulo lo reclutará o no, el acuerdo financiero siempre es difícil. Pero si puede venir, es obvio que seríamos felices" agregó el estratega que puso como ejemplo a otras figuras que no se hubieramn esperado en el fútbol de Brasil.

''¿Quién hubiera imaginado que Ronaldo Nazario algún día podría jugar en Corinthians o que Daniel Alves jugaría en São Paulo? Daniel es popular en Europa y aquí está”, conluyó Diniz en entrevista para TV Gazeta.

Cabe recordar que otros clubes de Europa como Atlético de Madrid y Napoli se mantienen atentos a lo que pueda ocurrir con Cavani, quien se irá del PSG como una de sus máximas figuras.