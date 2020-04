¡Traición a Santos! Pelé reveló ser hincha de otro club en Brasil

'O Rei' hizo la increíble revelación durante una entrevista al canal de Pilhado en Youtube

Por: Erick Medina 02 de Abril 2020 · 15:04 hs

La carrera de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé, no podría entenderse sin el Santos de Brasil; sin embargo, contra todo pronóstico, este no es el club de su corazón.

El ganador de tres Mundiales sorpresivamente reveló que desde niño ha sido seguidor del Vasco da Gama, incluso cuando creció en un entorno que no tenía nada que ver con dicho club.

"La mayoría de mis amigos y los de mi padre eran todos de Corinthians. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco. No fui vascaíno, lo soy”, confesó el brasileño.

"Me gustaría la oportunidad de usar la camiseta del Vasco en Maracaná, en una especie de partido amistoso, una combinación de Santos y Vasco. Pero si tuviera que elegir un equipo para competir en campeonatos oficiales sería Vasco, sí. Excepto contra el Santos, por supuesto”, bromeó el carioca.

Cabe recordar que uno de los goles más importantes en la éxitosa carrera de Pelé fue precisamente ante el Vasco da Gama; su tanto número 1000 llegando desde el punto penal.