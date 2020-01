Raúl Jiménez entra en el once ideal de la década en la FA Cup

El delantero mexicano superó a jugadores como Raheem Sterling en las votaciones para meterse entre los mejores

Por: Pasión Fútbol 02 de Enero 2020 · 15:22 hs

El delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez, fue votado por los aficionados como parte del equipo ideal de la década de la Emirates FA Cup.

Si bien el atacante cuenta sólo con seis partidos y cuatro anotaciones, los seguidores lo colocaron a la altura de futbolistas como Ashley Cole, John Terry, Sergio Agüero y Steven Gerrard.

El Lobo mayor superó a sus contrincantes con el 42% de los sufragios por encima de Padraig Amond (Newport County) en 41, seguido por Raheem Sterling del Manchester City y el chileno Alexis Sánchez por lo hecho en su etapa con el Arsenal.

El 11 está conformado por: Adrian, Ashley Cole, Eric Lichaj, Emmerson Boyce, John Terry, Aaron Ramsey, Steven Gerrard, Callum Mcmanaman, Jermaine Beckford, Raúl Jiménez y Sergio ‘Kun’ Agüero.

Otros hombres de renombre que no alcanzaron a colarse dentro de los once fueron Wayne Rooney, Yaya Touré, Nemanja Matic, Frank Lampard, Kevin de Bruyne, David Silva, Per Mertesacker o Vincent Kompany.