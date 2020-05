Javi Martínez pudiera dejar el Bayern este año

Los rumores indican que el pivote español, Javi Martínez pudiera estar jugando su última temporada con el Bayern Munich. Las intenciones del club alemán responden a intereses económicos netamente, pues su contrato estaría por culminar el año entrante.

Por: Julio César Gómez 07 de Mayo 2020 · 10:15 hs

El ex jugador del atlético de Madrid es uno de esos jugadores que se ganó a la fanaticada. Muchas veces se ha comentado la posibilidad de su regreso al club español y es una opción que todos quisieran ver materializar.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de su regreso a la Liga Española dijo: “Por un lado me encantaría volver a España porque como en España no se vive en ningún sitio, pero por otro lado también me llama vivir una experiencia de locura, irme a un país muy lejano, puede ser Estados Unidos, Australia…”

Sobre el fútbol, Javi aclaró que es más llevadero en Alemania el ritmo, y lo dice alguien que tiene 8 temporadas en la Bundesliga. Aunque eso no le ha frenado para pensar en su regreso a España, en donde ya está sentando bases construyendo una casa.

Al respecto de jugar el final de temporada sin público en los estadios, dijo que era algo “descafeinado y surrealista” a lo que le costaría acostumbrarse, pues para el jugador es importante el calor de la fanaticada.