Coronavirus: Borussia Dortmund volverá a los entrenamientos el lunes

Emre Can reveló en una entrevista que el Borussia Dortmund volverá a los entrenamientos, pese a la crisis del coronavirus

Por: Hugo Avalos 29 de Marzo 2020 · 11:01 hs

Borussia Dortmund volverá este lunes a los entrenamientos, aunque de forma limitada. Según reveló Emre Can en una entrevista, el conjunto alemán ha desarrollado un mecanismo para ir volviendo a la normalidad, pese a la pandemia de coronavirus (COVID-19) que afecta a Alemania y a todo el mundo.

El mediocampista alemán brindó una entrevista con Sport1 y aseguró que la plantilla del Dortmund volverá a trabajar en su campo de deportes. "Creo que seguiremos haciendo lo que estuvimos practicando en las últimas dos semanas", comentó Can.

En estas semanas, el entrenador Lucien Favre les preparó a sus jugadores un plan físico con ejercicios de máquinas de pesas, correr y bicicleta estática. "No se puede hacer mucho en estos momentos", dijo.

Para la vuelta a los entrenamientos, Can explicó que lo harán en parejas, limitando así las posibilidades de infección de coronavirus. "Me gustaría volver a jugar mañana. Pero sé que no es posible", reconoció el jugador.

Los jugadores del Borussia Dortmund renunciaron a parte de su salario para solventar las cuentas del club debido a la crisis económica que ha provocado el coronavirus. Aunque, el club ha subrayado que no contempla la opción de reducción de jornada.

