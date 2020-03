Dueño del Hoffenheim responde con insultos a la afición del Bayern

Dietmar Hopp habló sobre el momento que vivió ante los insultos y las pancartas de la afición del Bayern Munich en el partido ante Hoffenheim

Dietmar Hopp, dueño del Hoffenheim, fue noticia por los insultos de la afición del Bayern Munich en el partido del sábado por la Bundesliga. En una nota, se refirió a lo que fue ese momento y le mandó un duro mensaje a los aficionados bávaros.

Hopp fue blanco de insultos y pancartas en el partido de ayer. Aunque, no es la primera vez que sufre esta situación. Diferentes aficiones han aprovechado sus duelos ante el Hoffenheim para difamarlo.

El empresario, cofundador y dueño de la empresa de software SAP, ha logrado eludir la normativa que tiene la Bundesliga para limitar el poder de los inversores en clubes de Alemania. Hopp tiene el 96% del Hoffenheim. Ante esto, los aficionados alemanes lo han criticado a más no poder.

Por esto, decidió referirse a los ataques hacia su persona. "Tengo muchas cosas que hacer, estoy sentado en mi escritorio y sigo haciendo mi trabajo. Desafortunadamente se ha llegado a una nueva dimensión, pero he visto y sentido la solidaridad hacia mi persona. Supone una gran ayuda que se vayan a adoptar medidas rigurosas", expresó en diálogo con Sport1.

Y para la afición del Bayern tuvo una respuesta sorpresiva. "Me resultaría más fácil entenderlo todo si llegara a saber lo que estos idiotas quieren de mí. No tengo explicación para las hostilidades. Me recuerda a tiempos muy oscuros", dijo. Además, aseguró que no quiere diálogos con estos aficionados y que seguirá yendo a ver partidos del Hoffenheim. "¿Por qué no? Las personas responsables de esto son las que deberían permanecer fuera", cerró.

