Dortmund utilizará dinero de Alcácer para traer a Emre Can

30 de Enero 2020

Los equipos se siguen moviendo en los últimos días del mercado de invierno y el Borussia Dortmund pare ser el club con las mejores compras de cara a la continuación de la Bundesliga, con la aspiración de competirle al Bayern Múnich y RB Leipzig en la cima.

Apenas este jueves los aurinegros concretaron la venta del delantero español Paco Alcácer al Villarreal por 23 millones de euros y ese mismo dinero será utilizado para reforzar su medio campo con Emre Can de la Juventus.

El mediocampista alemán no ha tenido muchas oportunidades bajo las órdenes de Sarri y desde que fue cortado de la lista final del equipo para la Champions League, tomó la decisión de abandonar la Vecchia Signora lo antes posible.

"Estoy muy enfadado. Hace una semana, el club me había comunicado justo lo opuesto y ayer Sarri me llamó y, en menos de un minuto, me dijo que no estaba en la lista. La Juve no fue honesta conmigo", comentó en su momento.

Can finaliza contrato con los bianconeros hasta junio del 2022 y sus posibilidades con Sarri cada vez son menos, por lo que la directiva no vería con malos ojos dejarlo salir en este mercado de invierno.

