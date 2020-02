VIDEO: El golazo de Emre Can en su debut con el Borussia Dortmund

Emre Can debutó en el Dortmund con un golazo ante el Bayer Leverkusen, aunque no le alcanzó para conseguir el triunfo

Emre Can logró su salida de la Juventus sobre el final del mercado de invierno. Este sábado tuvo su debut en la Bundesliga con el Borussia Dortmund y no defraudó para nada. Marcó un golazo ante su ex club, Bayer Leverkusen.

Can tuvo un partido muy especial: debut con el Borussia Dortmund, regreso a la Bundesliga y al Bayer Leverkusen, su ex club, y, para colmo, también marcó un gol. Aunque ese gol fue un verdadero espectáculo.

El mediocampista alemán arrancó de titular y en el primer tiempo tuvo su oportunidad. Remate de media distancia y la colgó en el ángulo para lo que era la victoria parcial 2-1 del Dortmund.

Sin embargo, el Leverkusen reaccionó en el final del primer tiempo y también en el segundo. Es que terminó dándolo vuelta y se quedó con un partidazo por 4-3 para seguir escalando posiciones. En tanto, los Black and Yellow se quedaron con las manos vacías y desperdiciaron la chance de ser líderes en compañía del Bayern Munich.

