La extraña razón por la que Haaland fichó con el Borussia Dortmund

Erling Braut Haaland es nuevo jugador del Borussia Dortmund y, en su primera conferencia de prensa, reveló por qué eligió al conjunto alemán

Por: Hugo Avalos 11 de Enero 2020 · 10:41 hs

Erling Braut Haaland ya se entrena como nuevo jugador del Borussia Dortmund para la segunda parte de esta temporada. En su primera conferencia de prensa con el equipo, dio una llamativa respuesta respecto a por qué eligió fichar con el conjunto alemán.

El joven noruego llegó al Dortmund tras un gran comienzo de temporada con el RB Salzburgo donde se convirtió en una de las revelaciones de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los alemanes le ganaron la pulseada a varios equipos que pretendían su fichaje como, por ejemplo, Juventus y Manchester United.

Haaland ya está poniéndose a punto para ser una de las piezas del Borussia Dortmund en busca del título de la Bundesliga. En su presentación como nuevo jugador del cuadro negro y amarillo, sorprendió con las razones por la que eligió Alemania.

Haaland sorprende con razón por la que eligió el Dortmund

Ante la consulta de un periodista que le preguntó "¿Por qué has fichado con el Dortmund?", Haaland se vio muy poco convincente respecto a las razones por las que eligió este equipo.

"Es un gran club. Siempre me ha gustado este club. Y como ves, cuando lo has mencionado, he empezado a sonreír, porque me gusta este club. Esa es la razón", dijo el noruego con claros gestos de dudas.