Haaland se pronuncia sobre su posible fichaje con el Real Madrid

Por: Hugo Avalos 02 de Marzo 2020 · 12:29 hs

Erling Haaland ha sido una de las sensaciones de la presente temporada. El noruego llegó hace un mes al Borussia Dortmund y ya lo vinculan con grandes de Europa. En una entrevista, le ha hecho un guiño al Real Madrid para un posible fichaje.

En una nota con Four Four Two, Haaland no escapó a las preguntas de un posible fichaje con el Real Madrid, equipo que estaría interesado en sus servicios tras su explosión en el RB Salzburgo y, más recientemente, en el Borussia Dortmund.

"Siempre es agradable cuando los grandes clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", dijo sobre los rumores que lo vinculan con el Madrid y también con el Manchester United.

Haaland admira a Zlatan Ibrahimovic

Por otra parte, en la nota, Haaland habló sobre Zlatan Ibrahimovic, al que considera un ejemplo a seguir. "Me gusta su mentalidad y cómo ve las cosas diferentes (...) Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo", insinuó.

El joven noruego también destacó otras virtudes del delantero sueco. "Me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país. Lo cual no es fácil. Pero siempre entra y sólo marca goles desde el primer segundo", expresó.

