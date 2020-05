Salomon Kalou ignora las medidas sanitarias y pone en riego la Bundesliga

El jugador marfileño fue separado de las actividades del club de forma inmediata por violar el reglamento sanitario por la actual situación

04 de Mayo 2020

La Bundesliga es uno de los campeonatos que está cerca de regresar a las canchas con las respectivas medidas de seguridad para evitar cualquier brote de coronavirus en las concentraciones de los 18 clubes que conforman la Primera División.

Pero esto podría estar en griesgo debido a la falta de empatía por parte de unos de los jugadores del plantel del Hertha Berlín, quien no respetó las normas sanitarias y no mantuvo su sana distancia con sus compañeros.

El delantero marfileño Salomon Kalou subió en sus redes sociales una transmisión en vivo en la cual mostraba su desacuerdo por la rebaja salarial, además de saludar de mano a algunos de los elemtos del plantel y al ver la polémica osaionada decidió borrarlo y de inmediato el club emitió un comunicado.

"Salomon Kalou ha dado la impresión en su video de que los jugadores de Hertha BSC no toman en serio las reglas prescritas de distancia e higiene por parte de las autoridades sanitarias. A Hertha BSC le gustaría decir que este fue el fracaso de un solo jugador. El hecho de que otros miembros del equipo no llamaran su atención sobre esta mala conducta y respondieran el saludo con un apretón de manos muestra que las referencias regulares a las reglas de distancia e higiene deben ser aún más intensas", se lee en las primeras líneas.

Por su parte el jugador se disculpó por lo ocurrido y externó su preocupación por la pandemia del COVID-19 que actualmente mantiene en vilo a la humanidad y ha modificado nuestra vida cotidiana.

"Lo siento si di la impresión de que no estoy tomando a Corona en serio. Pido disculpas por esto Lo contrario es el caso, porque estoy especialmente preocupado por las personas en África, porque la atención médica no es tan buena como en Alemania. Realmente no pensé y estaba feliz de que nuestras pruebas todos fueron negativos y también quiero disculparme con aquellos que se mostraron en el video que no sabían".

Además el Hertha informó que será separado de las actividades del club de forma inmediata por haber infringido las normativas sanitarias impuestas debido a la actua situación de salud.

"Con el video de la cabina, Salomon Kalou violó las reglas internas fundamentales del equipo y mostró un comportamiento que no es apropiado para la situación ni corresponde a las reglas de conducta del club. Hertha BSC, por lo tanto, decidió suspenderlo de las operaciones de entrenamiento y juego con efecto inmediato".

