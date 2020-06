El coronavirus llegó para cambiarlo todo. Luego de tres meses en los que las actividades del fútbol europeo se han visto paralizadas, con cuantiosas pérdidas económicas de por medio, en los próximos días, los grandes torneos europeos (España, Inglaterra e Italia) reanudarán los compromisos pendientes. En Italia, el país más golpeado por la pandemia, tienen un plan B en caso de que esta regrese.

Por: Julio César Gómez 09 de Junio 2020 · 12:53 hs

La FIGC, como se conoce en italiano a la Federación Italiana de Fútbol, ha anunciado que tiene dos planes alternativos en caso de que una segunda ola del coronavirus golpee al país y se deba suspender nuevamente el torneo.

La Serie A tiene un plan B

La primera opción es celebrar un playoff que decidiría el título y un playout que definiría los equipos condenados al descenso. Se plantea que la modalidad sea exprés, con entre cuatro y seis equipos para definir el campeón.

Esta opción fue votada en contra por los representantes de la liga. La segunda opción, en caso de que no quede tiempo, sería definir los resultados basados en un algoritmo. En este caso, no habría ganador del Scudetto si no hay equipos que, al momento, no lo sean ya matemáticamente.

Por otro lado, se ha planteado un respeto estricto por los protocolos de seguridad, planteando penas que pueden ir desde las multas hasta la exclusión del club de participar en la Liga.