La prensa italiana critica a Cristiano por su actuación en la final: "ya no está en el Madrid"

Duras críticas ha tenido que enfrentar Cristiano Ronaldo luego de sus deslucidas actuaciones en la final de la Coppa de Italia, al frente el conjunto juventino. El crack portugués, acostumbrado en su estatus de superestrella del balompié a triunfar en lo que se propone, está viviendo momentos difíciles al ser señalado como el responsable de la derrota de la Juve frente al Napoli. Derrota que le costó a los de Turín alzarse con la Coppa.

Por: Julio César Gómez 19 de Junio 2020 · 19:23 hs

Lo asombroso de todo es que es la primera vez en toda la carrera futbolística de CR7 en la que el astro portugués pierde dos finales consecutivas. De haberlo ganado, la Coppa habría sido el trofeo número 31 de una impresionante carrera como deportista.

La prensa italiana critica a Cristiano por su actuación en la final

La anterior final que no pudo alcanzar con la Juve fue la Supercopa, que perdieron en manos de la Lazio. Las descargas en redes sociales no se han hecho esperar: aficionados anti Juve señalan que CR7 ya no es el “hombre récord” que solía ser.

No solo la pobre actuación del equipo llamaron la atención. El pobre desempeño individual de Ronaldo fue muy criticado y señalado en análisis posteriores. Al contrario que Buffon, siendo el guardameta el más aclamado de la jornada triste para los juventinos.

La prensa italiana criticó especialmente lo que perciben como el individualismo de la estrella portuguesa, a quien recuerdan que no “debe rematar cada balón que le llega”, desperdiciando la oportunidad de colaborar con compañeros de gran calidad como Dybala.