A pesar de los problemas que todos conocemos, la temporada 2019-2020 ha sido positiva para la Lazio. Disputándose el liderazgo de la Serie A con la Juve y el Inter, el club liderado por Simone Inzaghi tiene grandes oportunidades, no solo de clasificarse a la Champions, sino de arrebatar el título al conjunto de Turín. Con todo y esto, los transalpinos ya piensan a futuro.

Por: Julio César Gómez 16 de Junio 2020 · 09:53 hs

Y parte de esta planificación tiene que ver con los fichajes y las renovaciones. Y una de estas es especial, pues se trata de la renovación de Luis Alberto, de 27 años, pilar fundamental del equipo.

Luis Alberto de la Lazio se pronuncia sobre su renovación

Jugador con amplia experiencia en LaLiga, ha pasado por los planteles del Sevilla, el Málaga, el FC Barcelona y el Deportivo la Coruña, antes de recalar en el conjunto italiano, con el que ha tenido destacadas actuaciones.

Se dice que, tanto el club como el jugador tienen muy serias intenciones de continuar con la relación, buscando llevar la negociación por la renovación a un puerto seguro que garantice un futuro de continuidad.

El jugador, sin embargo, aclara que aún no hay nada definido. En sus redes sociales ha declarado, con cierto sentido del humor, que no ha firmado nada, al preguntar “¿Quién ha firmado por mí? Yo no he sido.” Tocará esperar por la confirmación oficial.