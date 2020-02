Juventus considera la venta de Aaron Ramsey el próximo verano

Ramsey todavía no ha logrado convencer en sus actuaciones a la Juventus, por lo que la directiva podría considerar venderlo

Por: Hugo Avalos 10 de Febrero 2020 · 10:16 hs

Aaron Ramsey parece no tener demasiado futuro en la Juventus. Según informó el diario The Sun, el rendimiento del galés no ha logrado satisfacer en Italia, por lo que consideran una posible venta en el próximo mercado de verano.

Juventus ha hecho varios movimientos en el pasado verano y dos de ellos se destacaron por ser fichajes a coste cero: Adrien Rabiot y Aaron Ramsey. El francés ya se ha ganado un lugar en el equipo de Maurizio Sarri.

Sin embargo, el galés no ha podido entrar tan bien en los planes como el ex PSG. De hecho, apenas sí tiene minutos en el primer equipo. Por lo cual, los directivos bianconeros consideran una posible salida en el próximo verano, según informan desde Inglaterra.

Ramsey fue una gran apuesta de Juventus. A tal punto, que tiene un salario alto, que será difícil de igualar en otro equipo. Por lo cual, la salida también le implicaría al galés resignar dinero si en Italia no cambia su situación.

También te puede interesar:

Cristiano Ronaldo explota tras derrota de la Juventus ante Hellas Verona

Sarri buscaría el fichaje de Jorginho para reforzar a la Juventus