AS Roma prepara plan para quedarse con el fichaje de Alexis Sánchez

05 de Mayo 2020

El futuro de Alexis Sánchez vuelve a ser tema de foco en Europa. Es que el delantero chileno deberá volver al Manchester United tras pasar sin pena ni gloria por el Inter. AS Roma ha mostrado interés en su llegada, pero sólo lo hará con una condición

Según informa La Gazzetta dello Sport, AS Roma planea la llegada de Alexis Sánchez, lo que sería un verdadero alivio para el Manchester United, que no quiere volver a tener al chileno en su plantilla. Inter no planearía ningún tipo de esfuerzo por tratar de retener a su actual jugador.

De todas maneras, los romanos plantean una condición para la llegada de Alexis. AS Roma pedirá una cesión con opción de compra obligatoria o no para el final de la temporada que viene.

Según informa The Sun, los italianos confían en las buenas relaciones con el Manchester United para lograr la llegada de Sánchez. De esta manera, el atacante podría asegurar su futuro y continuar en la Serie A.

