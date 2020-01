OFICIAL: Carles Pérez deja al Barcelona y es nuevo fichaje de la Roma

El canterano del Barcelona llegó en calidad de préstamo a la capital italiana para unirse a las actividades del equipo en lo resta de la actual temporada

30 de Enero 2020

Continúan las modificaciones de Quique Setién en el plantel del Barcelona de cara a lo que resta de la temporada, sin embargo, más reforzar el plantel, son salidas lo que se está concretando para la institución blaugrana.

Este jueves se hizo oficial el préstamo por seis meses del mediocampista ofensivo Carles Pérez a la Roma en calidad de préstamo por seis meses con opción a compra obligatoria por 11 millones de euros con contrato hasta junio del 2024 en caso de cumplirse ciertos requisitos.

El español de 21 años tuvo participación en 13 encuentros entre todas las competencias bajo las órdenes de Ernesto Valverde, pero no ha sido así con el nuevo encargado del banquillo en el Barcelona.

A pesar de ellos Carles se mostró contento por la oportunidad de conseguir minutos en otro equipo y así lo comentó durante su presentación.

"Estoy realmente feliz y no puedo esperar para comenzar a entrenar junto al resto de mis nuevos compañeros de equipo. Sé que me voy de un gran club como el Barcelona, pero me uno a otro en Roma", comentó.

Es el segundo jugador formado en La Masia que sale del equipo en el mercado de invierno después de ser cedido Carles Aleñá al Real Betis.

