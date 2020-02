Serie A suspende cuatro partidos a causa del coronavirus

La Serie A tomó la decisión de suspender varios partidos debido al coronavirus, que ya se cobró la vida de dos personas en Italia

Por: Hugo Avalos 23 de Febrero 2020 · 10:01 hs

El coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo. Ahora, llegó a Italia, lo que afecta considerablemente la actividad del deporte. De hecho, la Serie A se vio obligada a suspender cuatro partidos debido a esto, entre ellos, el de Inter de Milán.

El ministro de Deportes de Italia, Vicenzo Spadafora, recomendó este sábado la suspensión de todas las actividades deportivas previstas para el domingo en las regiones de Véneto y Lombardía debido al coronavirus. De hecho, en los últimos días se conoció la muerte de dos personas en aquel país a causa de esta enfermedad.

Así, este domingo la Serie A decidió suspender los partidos de Inter de Milán vs Sampdoria, Atalanta vs Sassuolo y Hellas Verona vs Cagliari. A última hora también decidió hacer lo propio con Torino vs Parma.

El Gobierno italiano está tratando de luchar contra el coronavirus, luego de conocerse los casos de los fallecidos a la enfermedad. Además, se confirmó que 79 personas también habrían contraído el virus en las regiones del norte del país. Por lo cual, decidió efectuar una serie de medidas extraordinarias, incluida la suspensión de dichos partidos.

