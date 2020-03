Revelan mala actitud de Cristiano Ronaldo por un penal fallado

Stefano Sorrentino, exportero del Chievo Verona, contó una situación que vivió con Cristiano durante un partido de la Serie A

El exportero Stefano Sorrentino reveló una anécdota que protagonizó con Cristiano Ronaldo durante un partido por Serie A hace un año. El italiano, jugando para el Chievo Verona, le detuvo un penal al portugués, quien no le quiso regalar su camiseta tras el encuentro.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2019. Juventus derrotó como local a Chievo Verona por 3-0, aunque Cristiano Ronaldo no pudo anotar, ya que Sorrentino se lo impidió. Incluso le atajó un penal, que al portugués no le agradó para nada.

En una nota para Sky Sport, Sorrentino reveló lo que sucedió ese día entre él y Cristiano. "Estábamos de acuerdo para intercambiar las camisetas", empezó contando el hoy exportero del Chievo.

"Pero tras haber fallado el penalti estaba muy enfadado. Nunca le había ocurrido en Italia", siguió Sorrentino. Tras el final del partido, evidentemente, el acuerdo se rompió. "En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara. Y no me dio la camiseta", contó.

Sorrentino anunció su retiro en enero, pero ahora se encuentra jugando como delantero en el Cervo, un equipo de Segunda División de Liguria, y es entrenador por su padre. Para cerrar su anécdota de aquel día, reveló sonriente: "Al final me llevé la de Dybala. Me ha ido bien de todas maneras".

