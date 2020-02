Cristiano Ronaldo vs Zlatan Ibrahimovic: Largo historial de polémicas

Cristiano y Zlatan se verán las caras este jueves en San Siro para un nuevo duelo entre ambos con las camisetas de Juventus y Milan, respectivamente

12 de Febrero 2020

AC Milan y Juventus se enfrentarán este jueves por el partido de ida de las semifinales de la Copa Italia 2020. Todos los ojos estarán puestos en este duelo en San Siro, pero más que nada en el enfrentamiento entre Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo.

Un duelo con mucha polémica, sobre todo del lado del sueco, quien siempre que tuvo la oportunidad le ha dado un recado al portugués. "El verdadero Ronaldo es el brasileño", supo decir tiempo atrás Zlatan.

El hombre del AC Milan también supo criticar a CR7 cuando éste opinó que Lionel Messi debería salir del Barcelona. "Cristiano habla de nuevos desafíos y llama desafío a jugar en un equipo donde es normal ganar en la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años? ¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no lo es en absoluto, eso es una tontería", arremetió.

Cristiano Ronaldo prefiere hablar en cancha

Cristiano Ronaldo, por su parte, siempre se ha mantenido al margen de esas polémicas declaraciones de Zlatan y ha hablado en la cancha. En su historial ante Ibrahimovic casi siempre le fue bien.

En el duelo entre ambos, quien predomina es el portugués. Se enfrentaron once veces entre sí y Cristiano ganó cinco veces, mientras que Zlatan Ibrahimovic sólo una (empataron cinco). Además, el hombre de Juventus anotó seis goles ante sólo tres del sueco.

Este jueves habrá una nueva función entre ambos por el partido de ida de semifinales. Zlatan buscará hacerse fuerte en casa ante un Cristiano, que viene con una buena racha de goles.

