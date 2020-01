Error de Ospina en su regreso con Napoli causa derrota ante Lazio

Ospina fue titular ante la lesión de Alex Meret, pero fue culpable de la derrota de Napoli ante Lazio en una nueva jornada de la Serie A

Por: Hugo Avalos 11 de Enero 2020 · 14:01 hs

David Ospina regresó como titular al arco del Napoli, pero un error suyo le costó a su equipo una derrota a manos de Lazio, rival directo en la lucha por ingresar a puestos de copas internacionales. Fue 1-0 en favor de los romanos gracias al gol de Ciro Immobile, quien provocó la falla del portero colombiano.

El ex portero de Niza y Arsenal fue titular debido a la lesión del portero español Alex Meret en la fecha anterior ante Inter. El colombiano prácticamente no vio acción en el inicio de temporada y buscó aprovechar esta oportunidad que le dio el entrenador Gennaro Gattuso.

El error de Ospina que le dio la victoria a Lazio

Napoli y Lazio no se sacaban ventajas en el Estadio Olímpico de Roma en una nueva jornada de la Serie A, pero todo cambió a pocos minutos del final. Minuto 37 del partido y una pelota atrás complicó a Ospina, quien no la despejó. Immobile se la robó y remató al arco. El esfuerzo de Giovanni Di Lorenzo no fue suficiente y los romanos convirtieron el gol del triunfo.

El resultado le cuesta a los napolitanos la oportunidad de acercarse a los puestos de arriba de tabla, ya que actualmente marcha en el décimo lugar, lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales. Lazio, por su parte, se acerca a los líderes.