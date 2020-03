Dybala sería nuevo fichaje del PSG con la salida de Neymar a Barcelona

El argentino no vería con malos ojos llegar a la Ligue One al no ser un indiscutible de la Juventus

Por: Erick Medina 05 de Marzo 2020 · 07:58 hs

La posible salida de Neymar al Barcelona ya tiene trabajando al PSG en su remplazo. El conjunto francés maneja varios candidatos en su lista, pero parece haber encontrado en Paulo Dybala al elegido.

De acuerdo con información de 'Le10Sport', Dybala estaría dispuesto a aceptar la propuesta del campeón francés con tal de recuperar el rol protagónico que paulatinamente ha perdido en Juventus.

85 millones de euros sería el precio aproximado que el PSG deberá desembolsar por 'La Joya', quien en el pasado verano estuvo muy cerca de abandonar Turín para llegar a la Premier League con el Tottenham.

Dybala podría desempeñarse perfectamente en el lugar que habitualmente lo hace Neymar. El brasileño tiene claro que no quiere seguir en París y al igual que el verano pasado forzará para conseguirlo.