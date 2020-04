Revelan interés de la Juventus en un jugador de Boca Juniors

El agente de un jugador de Boca Juniors reveló el interés por parte de la Juventus por su representado

Jan Hurtado no ha tenido continuidad en Boca Juniors desde su llegada hace poco menos de un año. Sin embargo, según explica Rodolfo Baque, su agente, el venezolano está en la mira de la Juventus.

"Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado (...) De la Juventus hubo gente que vino a preguntar", aseguró Baque a Radio La Red. El agente explicó que el interés de la Vecchia Signora llegó por medio de Daniele De Rossi.

"Lo que tiene él a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma igualmente no me llamaron y en Boca no me dijeron nada", agregó.

Jan Hurtado, prácticamente, no ha tenido continuidad en este 2020 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Desde su llegada en 2019 lleva 18 partidos jugados (la gran mayoría entrando desde el banco) y sólo tiene dos goles (uno a San Lorenzo por Superliga y el otro ante River por Copa Libertadores).

