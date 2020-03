Juventus vs Inter tendría nueva fecha de reprogramación

La Serie A considera volver a reprogramar el partido entre Juventus e Inter para jugarlo en pocos días

02 de Marzo 2020

La Serie A trabaja en la reprogramación de los partidos aplazados debido al brote de coronavirus en Italia. Si bien el partido de Juventus vs Inter quedó estipulado para el próximo 13 de mayo, podría sufrir un nuevo cambio y jugarse el próximo 9 de marzo.

El fútbol italiano sufre las complicaciones de lo que en Italia ha sido un importante brote de coronavirus, sobre todo, en el norte del país. Esto ha obligado a aplazar varios partidos de las últimas dos jornadas.

Uno de esos partidos es el trascendental Juventus vs Inter. En un principio, apenas se confirmó su suspensión, quedó reprogramado para el 13 de mayo. Sin embargo, ahora, la Serie A estudia que se adelante nuevamente ese encuentro y se juegue el próximo 9 de marzo.

Giuseppe Marotta, consejero delegado por el Inter de Milán, anunció que se están estudiando nuevas posibilidades para decidir respecto a la realización del partido. Este miércoles 4 de marzo, se presentará la idea ante la Asamblea encabezada por Paolo Dal Pino, presidente de la Serie A, quien tendrá la última palabra.

No sólo Juventus vs Inter se adelantaría. Sampdoria vs Verona podría jugarse el sábado 7, mientras que Udinese vs Fiorentina el próximo domingo 8. En tanto, el mismo lunes 9 también se disputarían los partidos de Milan vs Genoa, Parma vs SPAL y Sassuolo vs Brescia. Por último, Cagliari vs Verona pasaría al miércoles 11 y Torino vs Parma para el jueves 12.

