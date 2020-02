Se aplaza Juventus vs Inter a causa del coronavirus

Juventus e Inter deberán esperar para jugar su partido, que puede definir el liderazgo de la Serie A. Además, otros cuatro duelos fueron suspendidos

Por: Hugo Avalos 29 de Febrero 2020 · 08:55 hs

El coronavirus sigue afectando al fútbol de Italia. Por segunda jornada consecutiva, hay partidos suspendidos. Entre ellos, se destaca el duelo clave por el liderazgo de la Serie A entre Juventus e Inter de Milán. A su vez, otros cuatro encuentros fueron postergados.

La Serie A decidió suspender hasta cinco partidos de esta Jornada 26 a causa del coronavirus. Se destaca el aplazo de Juventus vs Inter por ser un duelo que puede definir el Scudetto. Tampoco se jugarán Udinese vs Fiorentina, Milan vs Genoa, Parma vs SPAL y Sassuolo vs Brescia.

Según informó, los encuentros fueron reprogramados para el próximo 13 de mayo. En tanto, la final de la Copa Italia, que se iba a jugar en esa fecha, pasará a jugarse el próximo 20 de mayo.

La liga italiana tomó esta decisión considerando "las numerosas normativas urgentes que se viene adoptando por parte del gobierno para responder a la extraordinaria emergencia, y en la tutela de la salud y la seguridad pública". En un principio, los partidos se iban a jugar a "puertas cerradas".

El coronavirus ya ha provocado la muerte de 32 personas, sobre todo en la zona de Bérgamo, donde hay casi 900 personas contagiadas. Este brote ya habría llegado a otros países, como por ejemplo, España.

También te puede interesar:

Coronavirus evitaría que el Liverpool ganara la Premier League

Periodista se contagia de Coronavirus en partido de Champions League

King Udoh, el primer futbolista infectado de Coronavirus en Italia