FOTOS: Filtran posible uniforme de la Juventus para la próxima temporada

Juventus ya tendría el nuevo modelo para su próximo uniforme de cara a la próxima temporada 2020-2021

Por: Hugo Avalos 26 de Abril 2020 · 13:40 hs

La temporada del fútbol europeo no ha terminado, pese al parate por la pandemia de coronavirus. De todas maneras, esto no quiere decir que no se piense en la próxima temporada. Así, se ha conocido la que podría ser la nueva camiseta de la Juventus para la campaña 2020-2021.

De acuerdo a la información de Footy Headlines, el nuevo modelo que prepara Adidas para la Juventus difiere claramente del actual y volverá, en parte, a las rayas bianconeras clásicas.

Aún así, el nuevo modelo de camiseta que preparan para Juventus tendrá algunos detalles. No serán más que tres rayas negras en el frente del uniforme, mientras que el resto será completamente blanco.

De todas maneras, resaltan los detalles en color dorado del escudo y la marca en el frente, así como también del nombre y el número en la parte de atrás de la camiseta. También el pantalón corto y las medias tendrían detalles en este color.

