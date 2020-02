Juventus define el futuro de Matuidi para la próxima temporada

El mediocampista francés de 32 años ha jugado las útilmas tres temporadas como bianconero

El mediocamísta de la selección francesa Blaise Matuidi, no es un jugador con muchos reflectores, no obstante, a sus 32 años de edad acumula en su palmarés cinco Ligues One, cuatro copas, cinco supercopas en el PSG, dos Serie A, una copa con la Juventus y campeón del mundo con Les Blues en Rusia 2018.

Sin duda un ganador, que además se ha convertido en uno de los pilares en la contención bianconera bajo las órdenes de Sarri y un elemento de experiencia en el seleccionado galo, con quien apunta como uno de los favoritos en la Euro 2020.

Para Matuidi la veteranía no parece ser un problema, pues la directiva del equipo ha decidido contar nuevamente con sus servicios y extenderán su contrato por un año más, permaneciendo así hasta junio del 2022 con los vigentes campeones de la Serie A.

El centrocampista ha disputado 30 partidos en todas las competencias de la actual temporada con la Juventus; cuenta con una anotación y dos asistencia en 2,029 minutos.

