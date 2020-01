Inter de Milán buscaría contratar a Samuel Umtiti en el verano

El cuadro italiano ya le tendría puesto el ojo al defensor francés del Barcelona

Por: Erick Medina 31 de Enero 2020 · 12:08 hs

Se acaba el mercado de invierno en europa, pero no por esto los equipos cesarán en su intento por hacerse de algún jugador que les lleno el ojo. Tal es el caso del Inter de Milán, que intentaría fichar a Samuel Umtiti en el verano.

Esta información la filtró el portal especializado en futbol 'TMW'. Este medio señala que la intención es buscar a alguien que le ponga presión a Diego Godín, pues no ha logrado adaptarse al Calcio, pese a su excelente forma de defender que demostró por años en el Atleti.

La operación no se antoja tan complicada para el cuadro italiano, pues el jugador busca más minutos de juego, que no ha podido tener por las lesiones que ha presentado y por obvias razones, porque su nivel no ha sido el necesario para ser titular en uno de los equipos más potentes del planeta.

Sin embargo, habrá que esperar una postura del Barcelona, pues el francés cuenta con un contrato extenso, pues expira hasta 2023.