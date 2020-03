OFICIAL: Serie A se jugará a puerta cerrada por el coronavirus

La decisión la tomó el Gobierno italiano, tras una serie de medidas para combatir el coronavirus, que ha impedido la realización de ciertos partidos en aquel país

El Gobierno de Italia anunció este miércoles una serie de medidas para combatir el coronavirus. Entre otras, una que afecta al deporte y más específicamente a la Serie A. El torneo italiano se jugará a puerta cerrada como mínimo hasta el 3 de abril.

De acuerdo a lo declarado por el Ministro del Deporte, Vincenzo Spadafora, toda actividad deportivo, incluida la Serie A, se disputará a puerta cerrada hasta, mínimo, el 3 de abril, por el "respeto a la salud de todos".

De esta manera, las actividades deportivas se verán afectadas. Es decir, no sólo el fútbol tendrá que adaptarse a esta decisión del Ejecutivo italiano, sino también todas las disciplinas. De hecho, el ciclismo tuvo que suspender sus actividades a causa del coronavirus.

Se reprograma calendario de la Serie A

Con esta decisión, la Serie A retomará las actividades este fin de semana con partidos correspondientes a la Jornada 26 y que fueron suspendidos a causa del coronavirus: el sábado se jugará Sampdoria vs Verona; mientras que el domingo se enfrentarán Milan vs Genoa, Parma vs SPAL, Sassuolo vs Brescia, Udinese vs Fiorentina y Juventus vs Inter. Todos se jugarán a puerta cerrada.

En tanto, los dos partidos de Copa Italia que fueron suspendidos deberán reprogramarse y también deberán jugarse a puerta cerrada: Juventus vs Milan y Napoli vs Inter tendrán nueva fecha pronto.

