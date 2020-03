Serie A corre riesgo de suspensión tras decisión del Comité Olímpico Italiano

El Comité Olímpico Italiano decidió suspender todas las actividades deportivas por un mes, por lo que el futuro de la Serie A corre riesgo

Por: Hugo Avalos 09 de Marzo 2020 · 11:13 hs

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) decidió suspender toda actividad deportiva en aquel país hasta el 3 de abril debido al coronavirus. A su vez, pidió al Gobierno italiano que emita un decreto para cumplir esto, con lo que la medida incluiría la suspensión definitiva de la Serie A.

"Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020", dicta el comunicado oficial del CONI. A su vez, elevó un pedido para que el Gobierno italiano firme un decreto "específico que incluya esta decisión".

Con esto, el panorama de la Serie A se complica. La suspensión definitiva del fútbol italiano hasta el 3 de abril obligará a tener que realizar cambios en el calendario de esta temporada. Esto también afecta a otros deportes como el básquetbol y el voleibol, entre otros, que también están en plena temporada.

Sin embargo, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran en la jurisdicción del propio Comité, por lo que no forman parte de esta decisión. Es decir que, competencias como la Champions League o la Europa League no se ven afectadas, al menos por el momento.

La decisión del CONI se da luego de una reunión este lunes con los representantes de las Federaciones de Deportes en equipo donde se ha decidido adoptar tales medidas luego del avance del coronavirus, que se ha cobrado la muerte de más de 350 personas en Italia.

También te puede interesar:

Barcelona vs Napoli podría jugarse a puerta cerrada por coronavirus

VIDEO: Cristiano Ronaldo se burla de jugar sin público por el coronavirus