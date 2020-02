La frase con la que Zlatan Ibrahimovic hizo menos triunfo del Inter

El delantero sueco no pudo esconder su molestia después de la derrota frente al acérrimo rival

Por: Julio Vera Sanchez 10 de Febrero 2020 · 11:07 hs

El Derbi de Milan fue uno de los partidos que más apasionantes del pasado fin de semana en el cual el Inter se impuso por marcador de 4-2 a los Rossoneri para regresar a la cima de la tabla tras la derrota de la Juventus ante el Hellas Verona.

Una de la figura de los diablos durante el partido fue el experimentado delantero sueco de 38 años, Zlatan Ibrahimovic, quien durante la primera parte tuvo una notable actuación con gol y asistencia.

Fiel a su costumbre, el goleador salió a declarar al término del partido y no pudo esconder en lo absoluto su frustración por haber caído y arremetió con todo contra los Neroazzurri por lo mostrado en el partido.

"El Inter no me pareció un equipo que está en el segundo lugar en el primer tiempo, en el complementó sí... no está para un Scudetto", comentó en la zona mixta.

Por su parte el autor del tercer gol para el Inter y que encaminó gran parte de la victoria, Stefan de Vrij, respondió tajantemente a las palabras de Ibra: "¿Qué puedo decir? Cada uno tiene sus propias opiniones".

