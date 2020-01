La respuesta del aficionado viral que fue infiel durante la Noche Amarilla

La Noche Amarilla dejó un video que se volvió viral donde un aficionado le fue infiel a su novia a la vista de todos. A raíz de esto, el propio aficionado dio su descargo

Hace algunos días, un aficionado del Barcelona SC fue captado en la Noche Amarilla por la Kiss Cam con una mujer que no era su pareja. Rápidamente se volvió viral en redes sociales. Ahora, hizo su descargo y se mostró muy enfadado en varios mensajes publicados en su cuenta de Facebook.

Deyvi Andrade, mejor conocido como el aficionado infiel del Barcelona de Ecuador, quedó totalmente ridiculizado en redes sociales al ser visto con una mujer a la que aparenta dar un beso labio con labio con otra mujer. Rápidamente vio que la Kiss Cam lo estaba mostrando y apresuró a volver a su posición normal para no levantar sospechas.

Sin embargo, quedó totalmente en evidencia y se comprobó que fue una infidelidad de su parte. Al menos es lo que insinuó en varias publicaciones suyas en Facebook donde culpa a todos por burlarse de él.

La respuesta del aficionado infiel

"La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", fue parte de uno de los mensajes que Andrade publicó en Facebook. Además, reveló que ira a "terapia psicológica" por estos hechos.

"En mi defensa, quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga... y además, en el vídeo no se ve ningún beso", explicó respecto al hecho. Y agregó: "Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla. ¿Y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar?"

