El récord que logro Karim Benzema

Karim Benzema, el delantero del Real Madrid continúa acumulando récords en la entidad merengue.

Por: Facundo Agudo 23 de Septiembre 2021 · 12:02 hs

Con los dos goles que Benzema anoto frente al Mallorca por la sexta jornada de LaLiga, ha alcanzado los 200 goles en el torneo español. Solamente tres leyendas del conjunto blanco han alcanzado la semejante cifra en la competición, Cristiano Ronaldo, 312 goles, Raúl 228 goles y Di Stéfano 216 goles.

Debido a este récord Benzema recibió una camiseta conmemorativa, el francés dejo declraciones ““Este club es toda mi vida y me siento muy orgulloso de los goles. Ojalá vaya a meter más. Intento hacer mi fútbol, que me encanta. Moverme en el campo, dar asistencias, meter goles y ayudar a mis compañeros. ¿Un gol preferido? Vamos a decir el primero, con asistencia de Van Nistelrooy aquí en el Bernabéu (al Xerez Deportivo). Esto se lo dedico a mi familia, a mis hijos, a la afición del Madrid y a toda la gente que me quiere siempre”.

Esta nueva marca, se suma a otra obtenida en la temporada 2021/22, que le coloca, con 565 partidos, como el noveno jugador con más encuentros disputados con la camiseta merengue. En este apartado, se encuentran por delante de él, otro cúmulo de leyendas. Raúl (741), Casillas (725), Sanchís (710), Ramos (671), Santillana (645), Hierro (601), Gento (600) y Camacho (577), ocupan las ocho posiciones que tiene por delante.

Por otro lado, hay dos récords que tiene muy próximos a romper. Actualmente, está en el cuarto lugar de la tabla de goleadores de todos los tiempos en la Champions, empatado con Raúl a 71 anotaciones. Si esto no fuera suficiente, también se mantiene en el quinto lugar de los goleadores históricos del Real Madrid con 285 dianas. Apenas cinco goles le separan de Santillana en el cuarto puesto, 23 de Di Stéfano, en el tercero, y 38 de Raúl, que ocupa el segundo.