11 equipos de la Liga de Expansión Mexicana no cumplen los requisitos para luchar por el ascenso

Meses atrás se hizo la promesa de que volvería el ascenso a la Liga MX, pero los equipos de la Liga de Expansión sufrieron un nuevo revés.

Por: Facundo Agudo 26 de Marzo 2022 · 12:51 hs

La Liga MX dio a conocer que 11 equipos de la liga no cumplen con los requisitos para subir a la máxima categoría mexicana, Venados, Coyotes de Tlaxcala, Alebrijes de Oaxaca, Cimarrones, Correcaminos, Tepatitlán y Cancún no fueron autorizados para subir a la primera división mexicana, ya que sus estadios no cumplen con el aforo mínimo de 20 mil aficionados que exige la Liga MX para subir.

A esta lista se suman 4 equipos que tienen prohibido el ascenso por ser filiales de equipos que ya militan en primera ellos son, Raya2, Pumas Tabasco, Dorados y Tapatío.

Ante esta situación, Alebrijes y Coyotes están tomando medidas para poder cumplir con los requisitos, ambos se mudarían de ciudad, es decir que Alebrijes dejaría la ciudad de Oaxaca, mientras que Coyotes podría ceder su lugar a los Tecos de la UAG que ya saben lo que es jugar en primera.