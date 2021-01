3 razones que explican la salida de Frank Lampard

El Chelsea tomó la decisión el día de ayer de finalizar el contrato de Frank Lampard de manera anticipada. Mucho se esperaba de la leyenda del Chelsea en el campo del Frank Lampard jugador, ahora en la faceta como técnico, pero el resultado es evidente y no fue el esperado por todos.

Por: Xavier Mejía 26 de Enero 2021 · 10:46 hs

Durante su carrera profesional tanto de jugador como entrenador, ha tenido que lidiar con las críticas. En Inglaterra lo ha calificado como altanero y prepotente. Varias han sido las situaciones puntuales que lo han puesto en el centro de las críticas, un ejemplo fue la polémica foto de DannyDrinkwater luego de sus destitución, en la que el mismo Lampardaclaro poco tiempo después.

Frank Lampard fue una leyenda como jugador en el Chelsea pero no lo será como entrenador

Ahora retirado del equipo, se pudo ver que solo Thiago Silva es el único (hasta el momento) que se ha despedido del técnico. Esta situación ha llamado mucho la atención de los medios ingleses y ahora se generan fuertes dudas de la relación de Lampard con la plantilla en general.

El diario 'The Athletic' profundizó en el tema para analizar la situación de Lampard con la equipo: "No hablaba con los jugadores. Bueno, solo con los que le gustaban. Los que no jugaban, no hablaron con él en meses. Es frustrante para un futbolista, no sabes qué debes hacer para mejorar o qué piensa el entrenador".

Asimismo, el medio explicó un hecho muy incómodo que vivió Marcos Alonso en un partido ante el WestBromwich Albion. El Chelseaestaba abajo en el marcador 3-0 y Lampard sustituye a Alonso, quien al salir del campo decidió irse al autobús de manera directa.

Esta acción del español no fue del agrado de Lampard quien se lo hizo saber y en vez de dejarlo sentar con sus compañeros en el banquillo, lo envió a las gradas. Desde ese momento la relación entre el lateral y el técnico fue empeorando, a tal punto que no volvió a jugar.

Pero la gota que colmó el vaso fue, el exceso de carga de trabajo que quería poner Lampard a sus jugadores en los entrenamientos. Situación a la que no estaban de acuerdo ya que pensaban que sería más fácil caer en una lesión y el desgaste iba a ser mayor, con más de media temporada por delante.

Varios fueron las sitaucines que forzaron la salida Frank Lampard del Chelsea

Una situación compleja la que atravesaba Lampard en el Chelsea. Problemas con el equipo, malos resultados, roces con varios jugadores y una actitud un tanto un tanto complicada, son algunas de las razones de peso que propiciaron su salida de manera anticipada.