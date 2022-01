¡APLASTADO! Este futbolista salvó su vida de milgaro

Una impactante catástrofe en Brasil tuvo como protagonista a Gustavo Braga, jugador de Athletico Paranaense, estuvo en el Río Furnas, una roca se desprendió y mató a muchas personas.

Por: Mauro Palacios 10 de Enero 2022 · 13:41 hs

Una impactante catástrofe conmovió a Brasil y las impresionantes imágenes se hicieron virales. Se trata del desprendimiento de un acantilado en el Río Furnas, en la región de Minas Gerais, que terminó con la vida de 10 personas que transitaban en lanchas por el lugar cuando fueron sorprendidos.



Quien se salvó casi de milagro de esa situación fue Gustavo Braga, que integra el plantel Sub 20 de Athletico Paranaense y estaba disfrutando del tiempo libre con sus amigos y familiares. Alcanzó a sacarse una foto en el lugar de la tragedia algunos minutos antes de que todo se desmorone y se transformara en el escenario de la muerte de diez personas.

Al igual que las personas que murieron, Gustavo Braga y sus amigos habían llegado al lugar en barco, cuyo objetivo era acercar a los turistas hacia esta cascada, el principal atractivo de la zona. El jugador reveló en su cuenta de Instagram que, se dieron cuenta que algo había ocurrido.

"Cuando sucedió, nos íbamos y solo pude escucharlo. Fueron cinco minutos", escribió el futbolista en una de sus historias, en las que le comunicó a sus seguidores y a sus seres queridos que estaba bien. "Muchas gracias por los mensajes. Estamos todos muy bien gracias a Dios".

Fue su madre, una de las personas que estaba con él en el viaje, quien dio todavía más detalles. "Estuvimos minutos antes del accidente que sucedió en el cañó...después fuimos para otro lugar donde no había señal de internet. Grande fue la liberación (de Dios). Sin palabras, solo gratitud a Dios".

UOL Esporte también se comunicó con el padre de Gustavo Braga, otro de los integrantes de la embarcación que se salvó de milagro. "No presenciamos el hecho, pero estábamos cerca. Para no ponernos nerviosos, el marinero nos dijo que se había caído una piedra, pero no teníamos ni idea de qué era".

En las últimas horas los socorristas encontraron a la última persona que quedaba desaparecida sin vida. Se confirman que son 10 los muertos y 32 los heridos.