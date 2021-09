¡Acabando los rumores! Orbelín Pineda habla sobre su salida a Europa

El delantero de Cruz Azul aceptó que desea jugar en el viejo continente

Por: Gerardo Romero 26 de Septiembre 2021 · 16:38 hs

El delantero de La Máquina de Cruz Azul, Orbelín Pineda, se encuentra a tan sólo tres meses de finalizar su contrato en México, por lo que finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre lo que desea para su carrera.

El jugador cementero aceptó que su mayor deseo es jugar en Europa, teniendo como principal candidato el Celta de Vigo de LaLiga de España, donde aseguró que ya tiene un acuerdo para firmar contrato en enero de 2022 y cumplir así su anhelado sueño.

A pesar que todo parece indicar que el contrato ya sería un hecho, Pineda no quiso confirmarlo y sólo aceptó que se encuentra muy cerca de cumplir su sueño de jugar en Europa, específicamente en una de las mejores ligas del mundo, lo que sin duda alguna le daría valor para su crecimiento futbolístico y la posibilidad de jugar Copa del Mundo de Qatar en 2022.

"Los sueños están, no cierro la puerta, me quedan seis meses en Cruz Azul, yo estoy enfocado en dar lo mejor estos meses y será lo que Dios diga, realmente mi sueño está allá, te lo puedo asegurar y espero recibir la oportunidad", expresó el atacante en una entrevista publicada por la Liga MX.

Asimismo, Pineda destacó que se siente seguro de dar este paso al siguiente escalón deportivo, debido a que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de toda la Liga MX, especialmente tras el título de Cruz Azul la temporada pasada.

“Eso te desequilibra, pero bien todo lo que he logrado, me siento muy orgulloso en lo personal, me lo he ganado con esfuerzo, pasión, orgullo, esto no es nada, quiero seguir creciendo y estar compitiendo en grandes ligas y tener títulos, que de eso vive el jugador", sostuvo.