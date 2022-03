Adolfo Ríos cuenta el riesgo que vivió en La Corregidora

El directivo de Querétaro salió al campo para ayudar a los fanáticos de Atlas

Por: Gerardo Romero 08 de Marzo 2022 · 18:35 hs

Luego de darse a conocer la noticia que el director deportivo de los Gallos Blancos de Querétaro, Adolfo Ríos, brindó desde su palco de La Corregidora hasta el campo para ayudar a los aficionados de los Rojinegros del Atlas durante los actos de violencia vividos el sábado, el dirigente aseguró que puso en riesgo su vida.

Estas declaraciones las realizó luego que él y varios directivos de los emplumados recibieran fuertes críticas en redes sociales que los acusaban de no preocuparles el bienestar de las personas, por lo que respondió que no era cierto y que como prueba tenía que ayudó a muchos hinchas en el terreno.

“Esa situación determina una preocupación, puse en riesgo mi vida y la vida de mi hijo también, pero por la gente que estaba precisamente allí. Entonces no me digas que no me interesa la gente que estaba allí porque yo puse en riesgo mi vida”, expresó en entrevista para Fox Sports.

"Cuando yo bajé, mi hijo bajó atrás de mí, los dos nos pusimos en un riesgo porque muchas de las personas que estaban golpeando parecían que no estaban en sus cinco sentidos", añadió Ríos.

El directivo aceptó que la empresa de seguridad privada falló, por lo que decidió bajar al campo para ver en qué podía ayudar a los fanáticos de Atlas.

"Bajamos a la cancha a proteger a familias, porque el operativo estaba fallando", dijo el exportero en W Deportes.