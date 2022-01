Adriano protagonizó un fuerte escándalo en las calles de Brasil

El histórico jugador carioca habría recibido una enorme multa económica

Por: Gerardo Romero 30 de Enero 2022 · 18:20 hs

El histórico jugador de la selección Brasil, Adriano, volvió a formar parte de una noticia negativa en su país, debido a que hace unos días fue detenido en las calles de Río de Janeiro cuando manejaba su vehículo con su licencia vencida, una falta que se sumó a la de negarse a hacer una prueba de alcoholemia.

De acuerdo con la información difundida por diversos medios brasileños, las autoridades no le quitaron el carro a Adriano en ese momento, sino que permitieron que llegara otra personas en buenas condiciones para que pudiera llevarse el vehículo.

Además de esto, se dio a conocer que el incidente finalizó con una elevada multa económica para el exfutbolista de importantes clubes como el Flamengo, Inter de Milan, Roma y Corinthians.

Adriano se había consagrado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol profesional brasileño, pero esto cambió con la muerte de su padre, alegando que le afectó demasiado esta pérdida, situación que lo orilló al alcohol y ello afectó su rendimiento.

"Solo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando murió. Fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber. Solo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza. Mucha cerveza. No paraba de beber y tuve que dejar el Inter", dijo el emperador a la revista brasileña R7.