Aguero confirmó su presencia con Messi en el Mundial de Qatar

La Bomba la confirmó el mismo jugador, parecía algo poco probable, por todo lo sucedido y su momento anímico no era el mejor.

Por: Mauro Palacios 18 de Febrero 2022 · 14:36 hs

Todos tenemos muy fresco que Sergio Agüero tuvo que retirarse del fútbol profesional tras sufrir problemas cardíacos, y quedará en sus cuadernos que su último partido fue entre Barcelona y Alavés el pasado 30 de octubre.

Le significó un golpe terrible ya que a poco del comienzo del Mundial tuvo que aceptar que no iba a poder estar y que todo se acabó.

Este viernes brindó una entrevista en Radio10, y confirmó su presencia con la delegación Argentina y será parte junto con el líder dentro de la cancha como su amigo Lionel Messi.

"Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo".

"Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer".

"Era algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Después de la final de la Copa América, Leo sintió un gran alivio", dijo el Kun, y agregó: "Las ganas de ganar el Mundial están. El equipo está muy confiado. Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel".

"Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba".