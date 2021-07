Alaba no quiere comparaciones con Sergio Ramos

El jugador está honrado de portar el ‘4’, pero pidió no ser comparado con Ramos

Por: Gerardo Romero 25 de Julio 2021 · 22:13 hs

El defensor austriaco David Alaba, reciente fichaje del Real Madrid, expresó sentirse “honrado” de portal el icónico dorsal número ‘4’, el cual perteneció a la saliente leyenda del club merengue Sergio Ramos, quien forma ahora parte del París Saint Germain (PSG).

A pesar de este honor, el jugador enfatizó que no quiere ser comparado con ningún jugador que haya pertenecido al Real Madrid, debido a que no cuentan con las mismas capacidades de juego, algo que afectó el rendimiento de Eden Hazard tras suplir a Cristiano Ronaldo.

"Me siento honrado, es un número que es una gran motivación para mí y quiero representarlo y hacerle honor (…) Ellos me ofrecieron este número porque creo que no había otro número disponible y sé lo que significa este número para el club, (...) es un número que representa la fortaleza y el liderazgo, expresó el futbolista de 28 años.

"No estoy aquí para compararme con otros, (...) quiero aportar mis fortalezas, virtudes y hacer mi juego", sentenció Alaba, que llega procedente del Bayern Múnich por cinco temporadas.

La decisión de firmar a Alaba se debe al gran desempeño que mostró con el Bayern Múnich, equipo con el que obtuvo 28 trofeos, diez en la Bundesliga y dos en la Champions (2013 y 2020).

Su llegada supone un intento de los merengues para reforzar su defensa, la cual presentó muchas fallas durante la temporada pasada, asegurando además que cuenta con "una excelente relación" con Carlo Ancelotti, quien suple a Zinedine Zidane como técnico del club español.

"Para mí, este es un sueño que se cumple, es el mayor club del mundo", concluyó Alaba, quien comenzó en los juveniles del Austria Viena, antes de llegar al Bayern con apenas 16 años y ahora firma con el Madrid.