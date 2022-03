Alberto Gamero celebra recuperar el liderato con Millonarios en Colombia

El técnico colombiano analizó el emocionante triunfo de su equipo sobre el Junior de Barranquilla

Por: Alejandro Liporacci 31 de Marzo 2022 · 12:14 hs

Este miércoles por la noche se llevó a cabo el cierre de la Jornada 13 en el Torneo Apertura de la Liga Betplay; y en el Estadio El Campín de Bogotá, Millonarios FC consiguió una importante victoria 1-0 ante el Junior de Barranquilla.

El gol embajador fue marcado por el delantero venezolano Richard Celis, que partido tras partido se está ganando la confianza del entrenador Alberto Gamero, y este ya responde a la confianza dentro del campo de juego.

En rueda de prensa, el entrenador azul habló de la victoria de su equipo, que tras el triunfo volvió a escalar en lo más alto de la clasificación.

"Me gustó que siempre tuvimos la iniciativa, quisimos atacar y sabíamos que nos iban a contragolpear con los extremos, pero los controlamos. En el primer tiempo no hubo llegadas claras, para el segundo analizamos el partido, no estaba claro y lo ganamos con pelota quieta, que lo trabajos en la semana con muchas variantes", explicó el entrenador azul.

"Sabíamos que Junior plantearía un partido de estos. Se nos hizo mucho mas difícil con un mediocentro y dos interiores, nos bloquearon la mitad con ese volante mixto adicional. No fuimos claros con el balón. Junior bloqueó espacios y no encontramos claridad", continuó Gamero.

También habló sobre los rumores que lo ligan a tomar las riendas de la Selección Colombia: "En la Seleccion hoy hay un técnico y se llama Reinaldo Rueda. Dios sabe cuándo hace sus cosa, no tengo desespero. No puedo aspirar ahorita cuando hay un compatriota ahí al que respaldo".