Alfio Basile le dejó un claro mensaje a Gallardo

Alfio Basile habló de todo, el clásico del domingo entre River y Boca, sobre la salida de Miguel Russo y la posible llegada de Marcelo Gallardo al Barcelona.

Por: Mauro Palacios 30 de Septiembre 2021 · 12:03 hs

Alfio Basile, dirigió a Boca Juniors en dos etapas pero tiene un recorrido gigantesco, selección Argentina, Racing Club, América de México y su paso por Europa. Opinó en la previa del clásico entre River Plate y Boca Juniors.

Uno de los grande entrenadores del fútbol argentino habló en Súper Fútbol por TyC Sports. "Los clásicos en Argentina son los mejores clásicos del mundo, viví muchos clásicos en mi carrera y me ha tocado dirigir muchos".

"No es verdad que no importa nada como llega uno y el otro, River siempre será el candidato porque hace siete años que viene ganando cosas".

"En Boca vos sabés que tenes que ganar, y Miguel ganó dos campeonatos de tres y me dolió mucho su salida, duele más cuando es un amigo".

Del lado de River Plate, observa una regularidad de años en la era Gallardo y hace un punto en cuanto a las incorporaciones y como elige el entrenador.

"River bajó un poco el nivel. Me gusta Palavecino, casi siempre compran bien en River. A Gallardo lo conozco desde los 15 años y ya era crack, es muy inteligente, siempre lo fue".

"Gallardo está capacitado para dirigir al Barcelona, pero a este equipo no lo hace jugar bien nadie, es un equipito, no es el momento indicado para que Gallardo vaya allá. Al sudamericano se la hacen difícil".

"El propietario de la pelota el domingo será River, pero Boca lo va a atacar. No se como van a formar porque ninguno da pistas, pero Boca va a jugar 4-4-2 para mí".

"Me encanta Cardona, pero si lo tuviese todo el día...o lo mato o nose, no me gusta que desaparezca 15 minutos. Los técnicos estamos todo el día y sabemos como entrenó y como se comportó en la semana".

Siempre quedará la duda de que pasó en ese clásico de 2015 donde se enfrentaba con su amigo de toda la vida, Mostaza Merlo. "Qué vamos a arreglar el empate, eso lo dijeron los periodistas. Nosotors arreglamos que no nos veíamos ni nos hablábamos en toda la semana previa al partido. Fue un partido horrible".