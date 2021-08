Allegri, DT de la Juventus, confirma que le dijo Cristiano Ronaldo

El entrenador de la Juventus confirmó en conferencia de prensa los rumores y declaró lo que el jugador habló con él.

Por: Mauro Palacios 27 de Agosto 2021 · 09:30 hs

Aunque todavía no es oficial su salida, todo indica que la Juventus arrancó este viernes la etapa post Cristiano Ronaldo, luego de que el entrenador Massimiliano Allegri confirmó que el portugués desea dejar el club, en medio de los rumores que lo ponen en el Manchester City.

“Las cosas pasan, es una ley de vida. Cristiano hizo su aportación, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue… Ayer me dijo que ya no piensa jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para mañana”, comentó.

CR7 hoy acudió al centro de entrenamiento de la Vecchia Signora para despedirse del entrenador, de sus compañeros y sacar sus cosas del vestidor de cara a preparar su partida rumbo a la Premier League con el equipo que dirige Pep Guardiola.

Según trasciende en Italia, la Juventus todavía está esperando una oferta formal del Manchester City, puesto que no dejará que el atacante luso se vaya gratis y espera recibir al menos 29 millones de euros o algún cambio de jugador.