Álvaro Fidalgo ve al América como la oportunidad de su vida

El español Álvaro Fidalgo advierte de su compromiso para hacerse de un nombre en las Águilas. La llegada del mediocampista causó un leve escepticismo entre la afición azulcrema, el mediocampista Fidalgo llegó a la Liga MX sin debutar en la Primera división de España, pero se formó en la cantera del Real Madrid en “La Fabrica”.

Por: Xavier Mejía 14 de Febrero 2021 · 12:38 hs

Álvaro Fidalgo, de 23 años de edad, es nacido en Asturias, España, el joven centrocampista ve su llegada a la Liga MX como la oportunidad de su vida y poder surgir en su carrera futbolística. Con el RealMadrid soló pudo disputar unos minutos en la Copa del Rey, bajo la dirección del técnico Santiago Solari, quien fue quien lo llevó a la Coapa en este 2021.

El técnico Santiago Solari es quien le dio la oportunidad al joven español

“Imagínate lo que es para mí llegar al equipo más grande, el más ganador y al que todo mundo envidia. Es increíble y por eso digo que es la oportunidad más grande y quiero estar a la altura de todo y ganar porque me quiero quedar por mucho tiempo”, dijo en entrevista Fidalgo con Mediotiempo.

“Yo soy joven y desde pequeño solo quiero ser feliz jugando futbol y esta es la oportunidad más grande de mi vida y vengo a demostrar todo lo que tengo y lo que puedo aportar y sumar para dar muchas alegrías”. Continuó el joven centrocampista.

“Siempre ayuda. En los años que estuve con él en Real Madrid fueron los que más crecí como jugador, me hizo debutar en el primer equipo y es verdad que para la adaptación donde no hay tiempo, conocerlo es una ventaja para que las cosas sean más fácil y los compañeros también me están ayudando”. Reconoció Fidalgo cuando estuvo con Solari tanto en el Castilla como en el primer equipo. Por lo que Fidalgo considera al argentino una pieza impórtate para su pronta adaptación en la LigaMX.

Álvaro Fidalgo en el Real Madrid solo pudo disputar unos minutos en la Copa del Rey

Álvaro Fidalgo fue comparado por su modo de jugar y características del campo con AndrésIniesta y Luka Modric, pero esto no es algo que lo haga sentirse superior, el cual indicó: “Que te comparen con jugadores de nivel y que admiras es un gran cartel, pero hay que siempre guardar las distancias. Cuando te comparan con uno u otro jugador al final es opinión de la gente, pero si es así sería un orgullo para mí y nada más”.

“Mucha gente no me conoce, llevo solo unos meses fuera del Real Madrid y solo puedo decir que voy a rendir desde el minuto uno y estoy comprometido y vengo a quedarme y conseguir todo”, concluyó, Fidalgo al querer demostrarle a la afición del América que llegó hacerlo bien al igual que manifestó que llegó para quedarse por mucho tiempo.