Amenazan de muerte a la portera de las Águilas del América

Renata Masciarelli, jugadora de América, compartió los estremecedores mensajes que le enviaron y teme por su vida.

Por: Mauro Palacios 04 de agosto 2022 · 11:33 hs

La violencia se volvió a hacer presente en el mundo del fútbol. En esta oportunidad, una portera mexicana denunció haber sido amenazada de muerte a través de las redes sociales. La jugadora de América de México compartió en su cuenta de Twitter los mensajes que recibió.

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad", detallan las capturas de pantalla.

Sin embargo, la jugadora no respondió y las amenazas continuaron: "¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti".

Luego de que la portera de 25 años compartiera las capturas de las amenazas recibidas, recibió el apoyo tanto de sus compañeras como de los simpatizantes de América. Janelly Farias, jugadora del equipo mexicano, citó el posteo y expresó su opinión al respecto.

"¿Por qué la necesidad de que nos amenacen? Le tenemos que poner un alto a esto!! Somos muchas las que vivimos esta crueldad. Una buena persona no necesita pisar a lxs demás para sentirte bien".