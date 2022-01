Amenazas de muerte en Brasil: Los barras increparon al plantel en pleno entrenamiento

El hecho ocurrió hoy en el entrenamiento matutino de este equipo brasileño, cuando los infiltrados detuvieron los ejercicios y amenazaron al plantel.

Por: Mauro Palacios 08 de Enero 2022 · 20:15 hs

El Club Bahía de Brasil es uno de los 4 equipos que descendió a la Serie B en 2021, por lo que se encuentra en un proceso de reestructuración para poder regresar lo más rápido posible a la Primera División. En el entrenamiento de hoy, ocurrió un hecho repudiable.

Barras del club ingresaron a la práctica, frenaron el entrenamiento y amenazaron al plantel y al cuerpo técnico. “Estaremos lloriqueando por todos ustedes. Van a buscar residencia, van a venir directamente con el buzu”, es una de las frases que se pueden apreciar en el video del hecho. Las amenazas continuaron y otro de los infiltrados dijo: “O es con amor o será dolor”.

Al percibir lo que estaba pasando, Guilherme Bellintani, el presidente del club, se acercó para poner paños fríos a la situación. No solo que no pudo calmar a los barras, sino que estos también lo increparon a él. “Hay que ser hombre. Tenés que tener huevos porque esto es Bahía".

Luego de lo ocurrido, la institución lanzó un comunicado oficial. “El club siempre se ha mostrado abierto a la afición, pero casos como este van en contra de este tipo de relación, sobre todo al inicio de temporada ”.

Quince clubes de Brasil, de varias categorías, lanzaron un comunicado conjunto donde repudian lo sucedido. Sport, CRB, Ceará, Náutico, Santa Cruz, Coritiba, CSA, América-MG, Cuiabá, Atlético-GO, Juventude, Athletico Paranaense y San Pablo.

“El fútbol no es la guerra. El fútbol es alegría, entretenimiento y pasión. Y no podemos convivir con gente vestida de aficionado, difundiendo el odio y la violencia. No tiene sentido asociar actos violentos con la práctica del fútbol".