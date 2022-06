América espera fuerte oferta de Tigres por una de sus figuras

El jugador cuenta sus últimas horas con el plantel de las Águilas y lo espera nuevamente Miguel Herrera para el Apertura 2022.

Por: Mauro Palacios 25 de junio 2022 · 12:18 hs

Como en cada previa de inicio de competencia, el mercado de fichajes es la vedette y no deja de generar noticias en la Liga MX, y en esta ocasión, las novedades llegan desde las Águilas del América.

Bruno Valdez está cerca de recibir la oferta formal de los Tigres UANL de Miguel Herrera en los próximos días, con lo que las negociaciones por el paraguayo es una realidad y desean que vista la playera felina en el Apertura 2022.

El reencuentro entre Bruno Valdez y el “Piojo” Herrera en Tigres comienza a tomar forma. Por el momento no hay una oferta oficializada, pero si se iniciaron, el cupo no es un impedimento, ya que Tigres cuenta con una plaza disponible que la generó Carlos González.

América es el club más interesado en que este traspazo se haga realidad, ya que están a contra reloj para liberar una plaza de extranjero pues no han conseguido inscribir a su refuerzo Top, Jonathan Rodríguez.

Si América no logra esta llave para destrabar el inconveniente, la decisión estaría tomada y no registrarían a Juan Otero mientras la busqueda implacable para generar la salida de Bruno Valdez no va a cesar.