Ancelotti "Llegamos bien, con toda la ilusión que necesitamos tener para llevar a casa la Supercopa"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti apareció en la rueda de prensa para hablar sobre el derbi del día de mañana, donde su equipo se vera las caras con el Barcelona.

Por: Facundo Agudo 11 de Enero 2022 · 15:11 hs

Ancelotti hablo de sus sensaciones personales con respecto al duelo del mañana: “Llegamos bien, con toda la ilusión y la buena actitud que necesitamos tener para intentar llevar a casa la Supercopa, que es el primer título de la temporada. Cuando juegas un partido todo puede pasar. Puedes ganar, puedes perder o puedes empatar. Mañana no se puede empatar, al final del partido tiene que haber un vencedor. Tenemos que jugar el partido lo mejor posible sabiendo que es un rival fuerte, que ha tenido más problemas esta temporada que nosotros, pero es solo un partido entre dos equipos que tienen el mismo objetivo de llegar a la final”.

También hablo sobre el once titular y dejo en claro que todavía tiene algunas dudas y que no hay nada definido:

“Alguna duda tengo. Carvajal es una de ellas porque vuelve de una lesión y tenemos que evaluar esto. En la banda derecha tenemos que evaluar que tenemos jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrygo en el lugar de Asensio. Son las únicas dudas que tengo. El equipo está bien, ha vuelto Jović. La vigilia del partido va a ser como siempre cuando juegas contra el Barcelona. Un poco de preocupación, muchas ganas y mucha ilusión. Va a ser un partido entretenido. Todos los partidos contra el Barcelona son así y nos gusta jugar este tipo de partidos”.

Y para cerrar hablo sobre si el partido le daba nervios o miedo y dejo la siguiente declaración:

“No. Todos los partidos me crean mucho miedo. En el partido contra el Valencia estaba nervioso como pocas veces. Esto es lo mismo. Me preocuparía el hecho de que los jugadores piensen que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan y todo nuestro ambiente no piensa que seamos favoritos. Pensamos que podemos hacer un buen partido y lo daremos todo para ganarlo”.