Ancelotti: "Probablemente me retire"

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti habló sobre su futuro y reveló que cuando finalice esta temporada con el Real Madrid deje de dirigir.

Por: Facundo Agudo 03 de Mayo 2022 · 14:59 hs

Real Madrid acaba de consagrase campeón en la Liga de España y con este título, Ancelotti se convirtió en el único DT en salir campeón en las cinco grandes ligas de Europa. Tras este logró el entrenador habló y sorprendió a todos al revelar su futuro.

"Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años" se expresó el entrenador en una entrevista bridada a Amazon Prime Video.

Tras esta impensada declaración, Ancelotti explicó los motivos y porque piensa ponerle fin a su carrera como director técnico: “Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas por hacer y que he tenido que dejar de lado... Ir a muchos lugares a los que nunca he ido. Nunca he ido a Australia. Nunca he ido a Río de Janeiro. Quiero ir a visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer".

A pesar de esto, podría existir una alternativa y que Ancelotti siga dirigiendo, cuando lo interrogaron acerca de la remota posibilidad de dirigir el seleccionado canadiense, Carlo respondió: "¿Por qué no? Me encantaría, por supuesto. A Canadá le fue muy bien".